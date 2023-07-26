انت الان تتابع خبر متجاوزا القيود المفروضة.. مداهمة منزل نائب اوكراني قضى اجازته بالمالديف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت أجهزة الأمن أنها قامت بمداهمات، بالاشتراك مع مكتب التحقيقات الحكومي (DBR)، لمنزل النائب الذي استراح في جزر المالديف بحجة القيام بـ"رحلة مهنية".

وسيجري التحقيق في "مشروعية" رحلة النائب يوري اريستوف (48 عاما) من الحزب الرئاسي، والذي شوهد منتصف تموز/يوليو في فندق خمس نجوم بالمالديف.



وأثارت هذه القضية غضب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي يؤكد ضرورة أن تكون الشخصيات السياسية مثالا يحتذى به.

واعتبر "زيلينسكي" أن تفضيل "الجزر والمنتجعات الساحلية في زمن الحرب خيانة لمبادئ الدولة"، داعيا النواب والعاملين في القطاع العام إلى "العمل في أوكرانيا ومن أجل مصالح الشعب الأوكراني".

