انت الان تتابع خبر موراتي ينتقد تصرفات لوكاكو ويصفه بـ"الخائن".. ماذا عن عروض السعودية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانسحب إنتر من صفقة التعاقد مع لوكاكو، بعدما علم النادي بمفاوضات المهاجم مع يوفنتوس، ليقرر التراجع عن إبرام الصفقة رغم توصله لاتفاق مع تشيلسي بشأن جميع التفاصيل.

وقال موراتي، خلال تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا بأس أن يضطر لاعبوا كرة القدم إلى تحقيق أقصى استفادة من مسيرتهم القصيرة".



وأضاف: "لكن من هنا، أن تخون النادي الذي قضيت فيه وقتًا جيدًا والذي كان قريبًا منك هو أمر سيء، وأنت تترك فقط انطباعًا سيئًا".

وتطرق موراتي للحديث عن سوق الانتقالات بإنتر، قائلاً: "قبل بدء البطولة هناك دائمًا الكثير من التمنيات، لكن في بعض الأحيان يكون هناك مفاجآت من اللاعبين الجدد الذين يؤدون بشكل أفضل من المتوقع".

وحول العروض السعودية للاعبي الكرة الأوروبية، علق: "إنه شيء جديد علينا ومخيف أيضًا، لأنه لا يوجد مقارنة مع الأندية الأوروبية من حيث إمكانيات الإنفاق".

وأتم: "بإمكانهم (الأندية السعودية) تقديم 10 أضعاف العرض، وإغلاق الصفقات، كل شيء يتغير في كرة القدم".

يذكر أن الهلال السعودي قد تقدم بعدة عروض في محاولة لضم المهاجم البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

