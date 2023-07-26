انت الان تتابع خبر آخر تحديث لأسعار صرف الدينار مقابل الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب "موقع بورصة العراق"، فإن أسعار الصرف جاءت على النحو التالي:

بغداد:

المعروض: 157.500

المطلوب: 155.500

الشمال:

المعروض: 157.500

المطلوب: 155.500

الجنوب:

المعروض: 154.500

المطلوب: 152.00

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

