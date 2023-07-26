رئيس جنوب إفريقيا يصل إلى سان بطرسبورج للمُشاركة في القمة الروسية الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - وصل رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، "سيريل رامافوزا"، إلى سان بطرسبورج للمُشاركة في

الأفريقية الثانية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح مكتب الرئيس، سيريل رامافوزا، عبر موقعه الإلكتروني، أن "الرئيس سيريل رامافوزا وصل إلى سان بطرسبورغ لقيادة وفد بلاده المشارك في القمة الروسية الإفريقية الثانية، التي ستعقد يومي 27 و28 يوليو 2023".

وأشار المكتب إلى أنه من المقرر أن تنظر القمة في أربعة إعلانات "بيانات"، وخطة عمل مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية في مجالات السياسة والأمن والتجارة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والدعم الإنساني والتعليم والثقافة والرياضة والشباب والبيئة وغيرها.

مجال مكافحة الإرهاب:

ووفقًا له، تنص الوثائق أيضا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وفي ميدان أمن المعلومات.

وسيضم وفد جنوب إفريقيا أيضا وزير الخارجية، ناليدي باندور، ووزير الإدارة الرئاسية، خومبودزو نتشافيني.

من ناحية أخرى، أعلن المدير التنفيذي لوكالة الفضاء في جنوب إفريقيا همبولاني موداو أن جمهورية جنوب إفريقيا تريد إرسال بعثة تصم رائدتي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال في أثناء لقائه بمدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف:" ننوي إرسال امرأتيْن إفريقيتيْن إلى محطة الفضاء الدولية في الأعوام القادمة".

يُذكر أن روسيا تخطط لأن ترسل في مارس المقبل إلى محطة الفضاء الدولية رائدة فضاء بيلاروسية، هذا وقد افتتح في 23 يوليو في جنوب إفريقيا المجمع البصري الإلكتروني الروسي لمراقبة النفايات الفضائية.