«تحريض ضد مصر».. «الخارجية» ترد على مقال مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر -

رد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على مقال تحريضي ضد مصر نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.

ونشرت "الخارجية" علي مدونتها مقالا باللغة الإنجليزية بقلم السفير أحمد أبو زيد باسم الوزارة تحت عنوان " في الذكرى العاشرة لقيامها: فك شفرة رواية مثيرة للجدل حول ثورة الـ 30 من يونيو في مصر ".

وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم الاربعاء، إن المجلة رفضت نشر الرد المصرى رغم محاولات عديدة بدعاوى وحجج واهية.

وبحسب ما ذكر موقع "الهيئة الوطنية للإعلام"، فقد تضمن المقال إشادة بثورة الـ 30 من يونيو وأنها برهنت على إرادة شعبية هائلة، موضحا الولايات المتحدة دعمت ثورة 30 يونيو وذلك ليس فقط إلى الطبيعة الاستراتيجية للتعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، وأنما دعما لإرادة الشعب المصري والمسار الديمقراطي والتنموي الواعد، وأن استعادة المصريين للديمقراطية، هو مبدأ مكرس في الدستور الأمريكي.

وأكد المقال أن العقد الذي أعقب الثورة شاهدا على العديد من إنجازات "الجمهورية الجديدة"، وأنه تم وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتم تنفيذ برامج اجتماعية غير مسبوقة للوفاء بالوعد بحياة أفضل وكريمة لجميع المصريين.

ولفت إلى أن الأحداث التي تلت ثورة 30 يونيو أثبتت حقيقة جميع الأسباب الكامنة التي شكلت دوافعها، مؤكدا استمرار مصر في المضي قدما بخطي حثيثة على مسار التغيير والتنمية على الرغم من وقوعها ضحية آفة الإرهاب الذي تسبب فيه الإخوان، والأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الوباء، والحرب الروسية / الأوكرانية.

وأشار المقال إلي الهجوم الذي طال مصر عند اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية للتشكيك في مسار الدولة وتجربتها الرائدة في التحول الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي كان العالم فيه يشيد بأداء الدولة في كافة المناحي قبل أشهر قليلة ماضية.

وتابع أن هناك بعض الأصوات التي استغلت الأزمات العالمية الحالية - والتي ليست مصر بمنأى عنها - للتشكيك في الإرادة الشعبية للمصريين وولائهم للنظام الذي اختاروه بإرادتهم، مثل مقال "فورين بوليسي" المنشور بتاريخ 2 يوليو والمعنون "دروس مستفادة للربيع العربي القادم"، والذي يقدم قراءة مشوهة للأحداث التاريخية، التي شكلت مستقبل البلاد.

كما أكد المقال أن الولايات المتحدة اتخذت القرار الصحيح بالاعتراف بأحداث 30 يونيو على أنها انتفاضة شعبية، مضيفا أن المصريين قبل اندلاع ثورة 30 يونيو، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن نظام الإخوان قد فشل في الوفاء بوعده، وأن الحكومة في هذا الوقت أساءت استخدام السلطة التي خولها لها الشعب المصري لتكون طرفا في انتهاكات دستورية جسيمة حولت مصر إلى مجتمع مستقطب ومنقسم.

وشدد علي ان الشراكة بين مصر والولايات المتحدة طويلة الأمد، وأن مصر تعتبر الولايات المتحدة شريكا رئيسيا وحليفا موثوقا به، وأن النظام السياسي هو نظام منتخب ديمقراطيا تم اختياره بإرادة الشعب المصري، وأعاد الأمور إلى نصابها بعد عدة سنوات من الاضطرابات السياسية والصعوبات الاقتصادية وعدم اليقين، وشرع في إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق وقدم الحماية الاجتماعية لملايين المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

وذكر المقال أن قرار الولايات المتحدة بدعم ثورة 30 يونيو لم يرجع فقط إلى الطبيعة الاستراتيجية للتعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة دعمت أيضاً إرادة الشعب المصري والمسار الديمقراطي والتنموي الواعد الذي شرعنا في تنفيذه منذ ذلك الحين.