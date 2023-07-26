انت الان تتابع خبر النيران تلتهم سفينة عملاقة تقل 3 آلاف سيارة فاخرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واندلع الحريق مساء أمس الثلاثاء في السفينة "فريمانتل هايواي" المسجلة في بنما، ويبلغ طولها 199 مترا، وكانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر، وأجبر الحريق العديد من أفراد الطاقم على القفز منها للنجاة بأرواحهم.وأوضح خفر السواحل أن سفن الإنقاذ أخذت ترش الماء على السفينة المشتعلة لإخماد النيران، لكن الكثير من المياه قد يؤدي إلى إغراقها.

وقال، إدوين فيرستيغ، المتحدث باسم إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية: "لم يتم السيطرة على الحريق بالتأكيد. من الصعب إخماد الحريق ربما بسبب الشحنة التي تنقلها السفينة".

وقال خفر السواحل على موقعه على الإنترنت إن سبب الحريق غير معروف، لكن متحدثا باسم خفر السواحل أفاد لرويترز في وقت سابق بأن النار نشبت بالقرب من سيارة كهربائية.

وقال خفر السواحل إن السفينة "فريمانتل"، التي غادرت ميناء بريمرهافن، تم قطرها بعيدا عن مسارات الشحن ويمكن أن تغرق، حيث أنها كانت تبعد 27 كيلومترا إلى الشمال من جزيرة أميلاند الهولندية عندما بدأ الحريق.

وقد أجلي جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23، في حين نقلت طائرة مروحية بعض الذين يعانون من أعراض استنشاق الدخان إلى منشآت طبية في البر الرئيسي.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل، إدوين غرانيمان، إن خبراء الإنقاذ يحاولون تحديد الخطوات التالية في التعامل مع السفينة المشتعلة.

وهذا الحادث الأحدث من بين عدة حرائق شهدتها سفن تنقل شحنات سيارات في الآونة الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، لقي اثنان من رجال الإطفاء حتفيهما في نيوجيرزي، وأصيب خمسة من جراء حريق نشب في سفينة شحن تحمل مئات المركبات.

كما دمر حريق آلاف السيارات الفاخرة على متن سفينة قبالة سواحل جزر الأزور البرتغالية في فبراير من العام الماضي.