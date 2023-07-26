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تعليق إيراني جديد يخص "نهر هيرمند"

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بغداد - ياسين صفوان - وفي تصريحات نقلتها وكالة "إرنا"، قال محرابيان: "لا يقنعنا فقط اعتراف الطرف الأفغاني بحصة إيران من نهر هيرمند، وإنما يتعين عليه أن يفرج بالفعل عن هذه المياه وفقا للاتفاق الموقع بهذا الخصوص".

وشدد الوزير على أن "وزارة الطاقة بجمهورية إيران الإسلامية تتابع هذا الملف بجدية".


كما أعرب عن ارتياحه لدور وزارة الخارجية الإيرانية في متابعة استيفاء حصة إيران من نهر هيرمند الحدودي، متطلعا إلى الإفراج عن حق البلاد من هذه المياه عاجلا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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