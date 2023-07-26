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بغداد - ياسين صفوان - اجتماع أمني يناقش تحويل الشرطة الاتحادية إلى قوات ذات نظام عسكري

القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني

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ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور السادة أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع البحث في آخر المستجدات الأمنية وأهمّ التحديات، وسبل مواجهتها.

وناقش الاجتماع دراسة تحويل قوات الشرطة الاتحادية إلى قوات ذات نظام عسكري، وتكليفها بمهام أقلّ من مهام الجيش وأكثر من مهام الشرطة، وذلك بعد أن أثبتت هذه القوات أنها على قدر كبير من المهنية، خاصة بعد الانتصارات التي حققتها على عصابات داعش الإرهابية، وتكليفها بمهام أخرى بينت مدى التزامها بالعمل الأمني والعسكري.

وفي محور آخر وافق المجلس على ضوابط تظليل زجاج العجلات، من خلال لجنة مشكّلة في وزارة الداخلية، وضعت آلية التظليل ونسبته والأشخاص المسموح لهم بهذا الأمر، بالإضافة إلى عدد العجلات المسموح بتظليلها ويشمل ذلك المواطنين أيضاً.

كما تمت مناقشة مضمون دراسة وزارة الداخلية الخاصة بتقليل عدد حمايات المسؤولين.

وبحث المجلس مواضيع أخرى مدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوجيهات المناسبة بصددها.