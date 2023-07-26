انت الان تتابع خبر طالبان تدعو للتخلي عن ربطات العنق.. هذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس إدارة الدعوة والإرشاد محمود هاشم شهيد ورور: "أحيانا، عندما أتوجّه إلى المستشفيات وغيرها من الأماكن، يستخدم مهندس أو طبيب أفغاني مسلم ربطة العنق".

وأكد في خطابه الذي بثته قناة "تولو تي في" أن رمزية ربطة العنق "واضحة في الإسلام". وأضاف: "ما هي ربطة العنق؟ إنها صليب. تأمر الشريعة بأن نكسره ونقضي عليه".



يرتدي مسؤولو "طالبان" الأفغانية الزي نفسه تقريبا، السروال والقميص والصدرية والعمامة.

وبينما بات ارتداء الملابس الغربية غير الرسمية أقل شيوعا منذ استولت "طالبان" على السلطة، إلا أن بعض المهنيين ومذيعي نشرات الأخبار على القنوات التلفزيونية، ما زالوا يرتدون ربطات العنق.

يُعتقد بأن ربطات العنق ظهرت في فرنسا في القرن السابع عشر وحوّلها الفرنسيون إلى جزء أساسي من الموضة.

