انت الان تتابع خبر اتهام روسي جديد لأوكرانيا يخص "مخازن الحبوب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار بوليانسكي خلال خطابه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إلى مقاطع فيديو نشرها الأوكرانيون أنفسهم على الشبكات الاجتماعية.

وقال: "من مقاطع الفيديو هذه، يمكنكم أن تشاهدوا كيف تنفجر الذخيرة والمعدات في مخازن الحبوب المزعومة في الموانئ، التي استخدمتها أوكرانيا كما هو واضح اليوم، لأغراض عسكرية تحت ستار صفقة البحر الأسود وانتهكتها".



وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في وقت سابق، أن كييف وواشنطن و"الناتو" استخدموا الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي عبر البحر الأسود للتخريب والإرهاب، لا لتصدير الحبوب

يذكر أن روسيا أعلنت مؤخرا تعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ومنعت حركة السفن تحت معتبرة أن الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها ضالعة في الحرب على روسيا.