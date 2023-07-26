أشرف صبحي: "ريادة الأعمال في صدارة اهتمامات الوزارة"

ياسر رشاد - القاهرة - خلال احتفالية الأكاديمية العربية بالأمانة العامة للجامعة

الأربعاء 26/يوليو/2023 - 08:09 م 7/26/2023 8:09:11 PM

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مجال ريادة الأعمال يأتي في مقدمة اهتمامات وزارة الشباب والرياضة، سعيًا لخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الشباب، وتحقيق برنامج عمل الحكومة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من حيث تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف خلال كلمته اليوم الأربعاء في الاحتفالية التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وبحضور السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور على المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول للشؤون الاقتصادية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية وبمشاركة أكثر من ٣٠ جامعة مصرية وعربية.

حزمة من البرامح والمشروعات:

وأشار إلى أن الوزارة نفذت حزمة من البرامح والمشروعات فى هذا الإطار منها "تأهيل خمسة ملايين شاب لسوق العمل، ومبادرة طور وغير، ومبادرة معسكرات الابتكار ورياة الأعمال، وحاضنات ريادة الأعمال، وبرنامج مشوراى"، وذلك فى إطار تدريب الشباب وتزويدهم بمهارات الاتصال وتحديد الأهداف والتفكير الابتكارى ومهارات التوظيف، ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، وإقامة المشروعات الصغيرة.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الشباب والرياضة وتفتح ذراعيها لكل الشباب، وتحرص على تأهيله وإكسابه المهارات اللازمة لسوق العمل، فالدولة تقدم برامج كثيرة سواء في ريادة الأعمال ومشروعات تطوير القطاع الخاص وتفتح مجالات كثيرة أمام الشباب، والتي تنعكس بدورها علي الاقتصاد بصورة إيجابية".