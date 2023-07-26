موسكو تتهم كييف بتدمير الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة"، أن مشروع قانون حظر الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية، الذي يعتزم برلمان كييف النظر فيه في 27 يوليو، يتعارض مع دستور أوكرانيا نفسها، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي: "نناشد هنا المجتمع الدولي بأسره وجميع القادة الروحيين للدفاع عن الأسقف بافيل".

وأشار بوليانسكي إلى أن كييف تقوم بحملة لتدمير الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية.

الأرثوذكس في أوكرانيا:

وأضاف أن نقل دير كييف بيتشيرسكايا لافرا التابع للكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية يعتبر مشروعًا انشقاقيًا، ترفضه غالبية الأرثوذكس في أوكرانيا.

وأكدت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن عدم تنديد واشنطن باضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، دليل على دعمها الضمني لتصرفات النظام الأوكراني.

وأشارت إلى أنه على مدار السنة الماضية، نظمت السلطات الأوكرانية أكبر موجة اضطهاد في التاريخ الحديث للبلاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

من ناحية أخرى، مدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سريان التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام لمدة عامين حتى نهاية 2025.

وتم البدء في تطبيق التدابير في مارس 2022، وجاءت ردًا على العقوبات الغربية لضمان أمن واستمرارية الصناعات في روسيا.

وفي إطار التدابير أوقفت الحكومة الروسية إعادة تصدير أكثر من 200 منتج دخلت البلاد من الخارج بينها معدات اتصالات سلكية ولاسلكية ومعدات طبية ومركبات وآلات زراعية وغيرها.

كما تنص التدابير على زيادة رسوم التصدير والاستيراد على مجموعة من السلع أو المواد الخام التي تحددها الحكومة الروسية.

وهذه القيود لا تنطبق على المنتجات التي يتم نقلها عبر الحدود للاستخدام الشخصي.