الدوما الروسي يُهاجم أمريكا والناتو.. ارتكبا خطًأ فادحًا

ياسر رشاد - القاهرة - ارتكبت "أمريكا والناتو"، خطًأ فادحًا بإشعال حربهما على روسيا، التي تحرق وتسحق الأسلحة الغربية على أرض المعركة في أوكرانيا، حسبما أفاد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي " الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أضاف فولودين: "كانت الحرب ضد روسيا خطأ فادحا من قبل واشنطن وبروكسل، كما فشل الرهان الغربي على مدى فعالية أسلحة الناتو، فدبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" وغيرها من الأسلحة الغربية تحترق في ساحة المعركة".

تدريب قوات كييف:

ولفت إلى تصريح أمين عام حلف الحلف ينس ستولتنبرغ، اليوم الذي قال إن "الناتو" شرع في تدريب قوات كييف منذ عام 2014.

وتابع: "طوال هذا الوقت كان الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة وحلف الناتو يضخ نظام كييف الإجرامي بالأسلحة، ويعد المرتزقة والمسلحين ويقدم لهم التدريب اللازم، وروج لما يعرف بـ "الروسوفوبيا" بكامل قدراته."

وأشار إلى أن كل هذه المحاولات كانت تهدف لوقف تطور روسيا، إلا أن جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقراره إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا حالت دون تحقيق ذلك.

وفي سياق آخر، حظرت الحكومة الروسية استيراد الأسماك والمأكولات البحرية الجاهزة من الدول غير الصديقة، بحسب ما ذكرته وزارة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء إن الخطوة ستدعم قطاع الأسماك الوطني، حيث سيتم ملء الفراغ في السوق من الشركات المصنعة الروسية التي يمكنها أن تلبي احتياجات الطلب المحلي من هذه المنتجات.

وأضافت أن الحظر سيطال المنتجات النهائية من الأسماك والمأكولات البحرية المتجهة إلى روسيا من دول غير صديقة، حيث سيشمل الواردات من الاتحاد الأوروبي والنرويج والولايات المتحدة.

ولفتت الوزارة إلى أن الشركات الروسية ستمتلك الفرصة لزيادة حجم إنتاجها من هذه السلع، ما سيخلق وظائف جديدة ويوسع إمكانيات هذا القطاع.