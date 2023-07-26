السيسي لـ بوتين: نقدر الدور الروسي الداعم لمصر في مشروع الضبعة

الشارقة - اميمة ياسر -

التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج.

ووجه الرئيس السيسي الشكر لبوتين على الدعوة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن مصر حريصة على تلبية الدعوة فيما يخص مجالات التعاون المختلفة وكذلك التعاون على مستوى القارة الأفريقية، بالإضافة إلى الحرص على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائي إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين.

وقال السيسي: "نقدر التعاون فيما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة النووية باعتباره مشروع عملاق ورائد ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر".

وهنأ الرئيس السيسي نظيره الروسي على مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية، مشيرا إلى أن القمة الروسية الافريقية سيكون لها نتائج عظيمة.

من جانبه، أكد بوتين: "أحرزنا تقدما كبيرا في العلاقات بين مصر وروسيا، كما أن مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجاري مع قارة إفريقيا"، لافتا إلى أنه بعد مرور شهر من الآن، ستحتفل مصر وروسيا بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف الرئيس الروسي أنه خلال تلك السنوات والعقود اكتسبت العلاقات بين البلدين طابع خاص، وأحرزنا نجاحا كبيرة بفضل الجهود الكبيرة"، متابعا:"عندنا مشروعات واعدة في مختلف القطاعات في مصر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية".