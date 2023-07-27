الإمارات.. تنكيس الأعلام 3 أيام حدادًا على وفاة الشيخ سعيد بن زايد

ياسر رشاد - القاهرة - نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.
وأعلن ديوان الرئاسة في الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من الخميس.
ياسر رشاد - القاهرة - نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.
وأعلن ديوان الرئاسة في الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من الخميس.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام