الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة.. مستشار سابق للبنتاجون يُوضح

ياسر رشاد - القاهرة - توقع المستشار السابق للبنتاجون، "دوغلاس ماكغريغور"، بأن القوات الأوكرانية قد تفقد كل ألويتها المُتبقية في حال مواصلتها هجومها المُضاد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال ماكغريغور إن "القوات الأوكرانية تختفي أمام أعيننا. إذا واصلوا الهجوم المُضاد، فسيتم تدمير القوات المتبقية، ثم لن يتبقى شيء لكييف".

الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة:

ونوه إلى أن الجنود الأوكرانيون أنفسهم بدأوا يعترفون بأنهم لا يستطيعون الاستمرار في الهجوم، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة، حتى أصبح عدد جنوده أقل بكثير من أن يستمر في القتال.

وأكد المتحدث أن الهجوم المضاد أدى إلى انطلاق الجيش الروسي في التقدم ببطء وحذر على طول خط المواجهة بأكمله.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على عكس السياسيين الغربيين، لا يسعى إلى التصعيد، مؤكدا أن قراراته تهدف إلى تجنب الصدام المباشر مع الولايات المتحدة أو "الناتو".

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القوات الأوكرانية تعمل على تجديد صفوفها بجنود قدامى وغير مدربين بشكل جيد، بعد فقدانها لعشرات الآلاف من عناصرها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "علاوة على ذلك، فإن هؤلاء مجبرون على الانضمام إلى المعارك". وأضافت "نيويورك تايمز" أن النجاحات الإقليمية الصغيرة للقوات الأوكرانية كلفتها الكثير من الخسائر، حيث تحولت القوات الأوكرانية إلى تكتيكات "معارك الخنادق"، لكن القوات الروسية "ضربت بمهارة" المواقع الأوكرانية بالمدفعية مما أدى إلى زيادة الخسائر.

وتستخدم القوات الأوكرانية قذائف مُتنوعة من دول مختلفة وبدقة مختلفة، مما يُزيد من استهلاك القوات لهذه الذخائر أثناء إطلاق النار، حيث يتسبب ذلك بنقص حاد في الذخيرة، فضلاً عن أن جُزءًا من الصواريخ والقذائف قديمة الطراز وخطيرة وتتسبب في تلف المعدات أو إصابة الجنود.