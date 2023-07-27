شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: نؤيد القائمة المطلقة المغلقة لأنها تحقق النسبة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المطلقة المغلقة، وفقا لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه فى 2019، مشيرا إلى أن الإشكالية ليست في النظام المطبق ولكن في كيفية تطبيقه وكيفية الاختيار في القوائم وعلينا ضرورة البحث عن الية لاختيار الشخصيات التي لها خبرة وكفاءة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتكون ضمن مكونات القوائم لكي يأتي وينتج عن ذلك برلمان قوي فاعل يسهم في النهوض بمصر ويتوافق مع بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأضاف في تصريح خاص: القائمة المطلقة المغلقة تحقق النسبة الدستورية المنصوص عليها فى الدستور وتمثيل الفئات المختلفة، كما أنها تجنب الكثير من المشاكل وتسهل من عملية إجرائها وتقدمنا بمقترحات للحوار الوطني، من شأنها أن تؤدي الى إصلاح الحياة الحزبية وأهمها ضرورة التقدم بمشروع قانون جديد للأحزاب بدلا من القانون الحالي 40 لسنة 1977 بحيث يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي وطموحات الجمهورية الجديدة، والعمل على تقليل عدد الأحزاب البالغ حاليا 106 أحزاب، سواء بإتاحة الدمج أو وضع قواعد جديدة للحد من هذا العدد.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: القائمة المطلقة تحد من استخدام المال السياسي في الانتخابات وتفرز دائما عن أفراد صفوة، كما أنه يسمح للأحزاب التي ليس لها قاعدة أن تمثل بالمجلس وتنافس، فحاليا يوجد 15 حزبا ممثلين في مجلسي الشيوخ والنواب وهذا ناتج عن الائتلاف بين الأحزاب في القائمة المطلقة .