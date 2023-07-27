استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية

استشهد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاماً)، في وقت متأخر من مساء الأربعاء- الخميس، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال في رأسه، خلال مواجهات شهدها حي النقار في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين ومنازلهم.



وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد أصيب شاب آخر بجروح خطرة في ذات المواجهات التي يشهدها حي النقار بمدينة قلقيلية.

