شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دراسة الوطنية للانتخابات مواعيد انتخابات الرئاسة: 8 شروط قانونية فيمن يترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعكف دون إبطاء، على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، لإجرائها تحت إشراف قضائى كامل، ووضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد (140 و210 و241 مكررا) من الدستور.

ويقضى القانون رقم 22 لسنة 2024 بأن يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

وفى هذا الصدد، نستعرض الشروط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية فى ضوء المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 2014 :

1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.