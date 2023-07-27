أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات، اليوم الخميس، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، استقراراً نسبياً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند سعر 2160 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب فى مصر:

وسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2160 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2463 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2268 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1851 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1440 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1234 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستويات 926 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17280 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 7459 دولارًا للأوقية.