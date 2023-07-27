انت الان تتابع خبر عبر وافديه الجدد.. مدريد يُحسم ودية اليونايتد بثنائية "مثُيرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتواجه الفريقان في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الفترة التحضيرية للموسم المقبل.

وأستطاع ريال مدريد تسجيل هدفين، عبر وافديه الجدد وهما كل من جود بيلينجهام والمهاجم الاسباني خوسيلو.

أحتاج بيلينجهام خمس دقائق فقط ليفتتح التسجيل بالشوط الأول، وضعف بدوره خوسيلو النتيجة بمقصية جميلة قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.



ولعب ريال مدريد مباراتي حتى الأن أمام ميلان، والفوز بنتيجة 3-2، ويتبقي له مباراتان امام برشلونة وأخيرًا يوفنتوس.

وفيما خاض مانشستر يونايتد 5 مباريات ودية حتى الأن بدأها بالفوز على ليدز يونايتد 2-0، ثم التغلب على أولمبيك ليون 1-0 ثم ضرب أرسنال بثنائية نظيفة، وبعدها السقوط أمام ريكسهام بنتيجة 1-3، ويتبقي له 3 مباريات ودية أمام وبوروسيا دورتموند ولانس وأتلتيك بيلباو.