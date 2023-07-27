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عبر وافديه الجدد.. مدريد يُحسم ودية اليونايتد بثنائية "مثُيرة"

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بغداد - ياسين صفوان - وتواجه الفريقان في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الفترة التحضيرية للموسم المقبل.

وأستطاع تسجيل هدفين، عبر وافديه الجدد وهما كل من جود بيلينجهام والمهاجم الاسباني خوسيلو.

أحتاج بيلينجهام خمس دقائق فقط ليفتتح التسجيل بالشوط الأول، وضعف بدوره خوسيلو النتيجة بمقصية جميلة قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.


ولعب ريال مدريد مباراتي حتى الأن أمام ميلان، والفوز بنتيجة 3-2، ويتبقي له مباراتان امام وأخيرًا يوفنتوس.

وفيما خاض مانشستر يونايتد 5 مباريات ودية حتى الأن بدأها بالفوز على ليدز يونايتد 2-0، ثم التغلب على أولمبيك ليون 1-0 ثم ضرب أرسنال بثنائية نظيفة، وبعدها السقوط أمام ريكسهام بنتيجة 1-3، ويتبقي له 3 مباريات ودية أمام وبوروسيا دورتموند ولانس وأتلتيك بيلباو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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