انت الان تتابع خبر استبعاد القادرين على العمل.. إجراءات حكومية جديدة تخص شبكة الحماية الاجتماعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة عباس فاضل عباس، إنَّ وزارته أكملت جميع استعداداتها لاستقبال وتدريب من هم في سن العمل ومن القادرين عليه، وتقديم استشارات ودراسة المشاريع المقدمة ومتابعتها من خلال برنامج حاضنات الأعمال، بهدف إنجاح المشروع من المستفيدين من شبكة الإعانات.



وبين أنَّ عددا كبيراً من ذوي الإعاقة والاحتياجات من القادرين على العمل، سيتم شمولهم ببرامج التدريب وزجهم بسوق العمل بعد منحهم قروضاً، والتي سيباشر بها حال نشر تعليماتها بالجريدة الرسمية، معلنا عزم الوزارة منح قروض لنحو 20 ألف مشروع خلال 2023، بقيمة 20 إلى 50 مليون دينار، بحسب الصحيفة الرسمية.