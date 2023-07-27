انت الان تتابع خبر صدور 3 قرارات من مجلس الوزراء السعودي تخص العراق والان مع التفاصيل

وفي أولى القرارات التي تخص العراق، وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية العراق.



وثاني القرارات، فوض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة البيئة بجمهورية العراق في مجال البيئة.

والقرار الثالث، فوض المجلس، وزير الاستثمار السعودي، بالتباحث مع الجانب العراقي بخصوص مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية العراق، بحسب "واس".

وتعتزم السعودية وقطر والأردن وغيرها من الدول، الدخول إلى السوق العراقية من خلال تأسيس شراكات اقتصادية وتجارية كبيرة.

