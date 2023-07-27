انت الان تتابع خبر تعاملات الخميس.. ارتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 157,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 3000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 155,500 لكل 100 دولار
في الشمال: سعر بيع الدولار 155,500 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 157,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 3000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 155,500 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 157,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 3250 دينار عن يوم أمس.
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 158,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 4000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 156,000 لكل 100 دولار