انت الان تتابع خبر تعاملات الخميس.. ارتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في العراق والان مع التفاصيل

سعر شراء الدولار 157,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 3000 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 155,500 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 157,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 3250 دينار عن يوم أمس.



سعر بيع الدولار 155,500 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 158,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 4000 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 156,000 لكل 100 دولار