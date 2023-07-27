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تعاملات الخميس.. ارتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
 سعر شراء الدولار 157,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 3000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 155,500 لكل 100 دولار

في الشمال:
 سعر شراء الدولار 157,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 3250 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 155,500 لكل 100 دولار

في الجنوب:
 سعر شراء الدولار 158,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 4000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 156,000 لكل 100 دولار

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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