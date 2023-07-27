السيسي يعزي الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعزاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي قدم خالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي قدم عطاءً كبيراً لخدمة وطنه، فضلاً عن دوره المثمر في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، وأدام الأمن والاستقرار والازدهار على الشعب الإماراتي الشقيق.