قانون النفط والغاز يترقب رحمة التوافقات السياسية لتشريعه

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بغداد - ياسين صفوان - يتأرجح بين التعطيل والتمرير، قانون النفط والغاز الذي ينظّم العلاقة الاقتصادية بين المركز والاقليم لم يطرق باب البيت التشريعي لغاية الان ، والاسباب تعود لعدم حسم ابزر النقاط الخلافية التي تتمحور حول كيفية ادارة الحقول النفطية والية التسويق .

المشرّعون ينتظرون القانون لمناقشته خلال الفصل التشريعي الجديد، لكن يبقى مصير اقراره مرهونا بالتزام الكتل السياسية بالتوفقات التي تشكلت على اساسها الحكومة.

