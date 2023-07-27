انت الان تتابع خبر "الكائنات الفضائية" تُثير الجدل بأمريكا.. ضباط يروون الوقائع والحكومة تخفي الحقائق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعقدت لجنة فرعية مختصة بالأمن القومي، في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، جلسة استماع، الأربعاء 26 يوليو/تموز 2023، حول الأجسام الطائرة المجهولة، والظواهر الجوية غير المحددة، واستمعت فيها لثلاثة شهود، من أفرع مختلفة في الجيش الأمريكي.

وخلال الجلسة، أدلى كل من ديفيد غراش، القائد السابق في جهاز الاستخبارات الأمريكية، ورايان غرايفز، القائد السابق في البحرية الأمريكية السابق، والقائد المتقاعد عن البحرية أيضاً، دافيد فرافور بشهادتهم، حيث روى كل منهم تجربته الخاصة مع الأجسام الغريبة.

وتعد الشهادات المسجلة جزءاً من جهود الكونغرس للضغط على وكالات الاستخبارات لمزيد من الشفافية فيما يخص وجود الأجسام الطائرة المجهولة، وفقاً لمجلة "تايم" البريطانية، الأربعاء.

وفي جلسة الاستماع، سألت عضوة في الكونغرس إن كانت الحكومة الأمريكية قد تواصلت مع كائنات من الفضاء الخارجي، ليجيب غراش بالقول: "لا يمكنني الخوض في ذلك بوضع علني"، وتجاوزت سؤالاً متعلقاً بالأول، وتواصل الاستجواب قائلة: "إن كنت تؤمن أننا تمكنا من الحصول على حطام الطائرات التي كانت قد سقطت (أي الطائرات المجهولة)، فهل لدينا جثث أي من الطيارين الذين قادوا تلك المركبات الجوية؟."

فيما رد غراش بالقول: "كما ذكرت سابقاً في تصريحات علنية بمقابلة مع 'نيوز نايشين' تم انتشال بعض المواد البيولوجية من مواقع تحطم تلك المركبات، أجل".

وردت عضوة الكونغرس قائلاً: "هل كانت بشرية أم غير بشرية؟".

ليجيب: "كانت غير بشرية، وهذا كان تقييماً من قبل الأشخاص الذين يعملون ضمن البرنامج (الحكومي) ولا يزالون يعملون فيه حتى الآن".

وفي شهادته تحت القسم في جلسة استماع للجنة الفرعية بمجلس النواب يوم الأربعاء، أخبر غروش المشرعين أنه يعتقد أن الحكومة الأمريكية تمتلك معلومات بناءً على مقابلاته مع 40 شاهداً على مدى 4 سنوات.

البنتاغون ينفي

وينفي البنتاغون مزاعم غراش ويقول إنه لا معلومات يمكن التحقق منها لإثبات الادعاءات بأن أي برامج تتعلق بحيازة أو هندسة عكسية لمواد خارج كوكب الأرض كانت موجودة في الماضي أو موجودة حالياً".

إذ قالت سو غوف، المتحدثة باسم البنتاغون لمجلة "تايم" إن "الوزارة ملتزمة تماماً بالانفتاح والمساءلة أمام الشعب الأمريكي، والتي يجب أن تتوازن مع التزامها بحماية المعلومات والمصادر والأساليب الحساسة".

كما أضاف غراش، خلال شهادته، أنه يعرف "العديد من الزملاء" الذين أصيبوا بجروح جسدية بسبب نشاط الظواهر الجوية غير المحددة "UAP"، وأشخاصاً داخل الحكومة الأمريكية، لكنه رفض مشاركة المزيد من التفاصيل.

بالإضافة إلى ذلك، قال أيضاً إنه تم العثور على "مواد بيولوجية غير بشرية" في مواقع تحطم طائرة "UAP".

وغراش كان قائداً في الاستخبارات الأمريكية على مدى 15 عاماً، عمل قائداً مشاركاً فيما يتعلق بالظواهر الغريبة مجهولة الهوية والأجسام الطائرة الغريبة لدى وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية.