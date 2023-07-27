الإمارات تُعلن موعد صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن زايد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ديوان الرئاسة فى الإمارات اليوم الخميس، أن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي، ستقام بعد صلاة الظهر فى مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول فى البطين بمدينة أبوظبى، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحسب الوكالة، ستقام صلاة الغائب على روح الشيخ سعيد في جميع مساجد الدولة بعد صلاة الظهر.

وسيبدأ تقبل التعازي اليوم فى قصر المشرف بمدينة أبوظبى فى الإمارات من الساعة 4:30 عصرًا وحتى الساعة 6:30 عصرًا، ويومي الجمعة والسبت على فترتين، الصباحية: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا، والمسائية: من الساعة 4:30 عصرًا إلى الساعة 6:30 عصرًا.

تنكيس الأعلام لـ3 أيام

ونعى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية، أمس الأربعاء.

وأصدر ديوان الرئاسة بيان النعي قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أخاه المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام فقد أعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من، اليوم الخميس، الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية، يوم السبت، الموافق 29 يوليو.

السيسي يعزي دولة الإمارات الشقيقة

ومن جانبه، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعزاء لدولة الإمارات، قيادة وشعبًا، في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي.

وقال الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي قدم عطاءً كبيرًا لخدمة وطنه، فضلاً عن دوره المثمر في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، وأدام الأمن والاستقرار والازدهار على الشعب الإماراتي الشقيق".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: