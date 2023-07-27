الإمارات تعزي السعودية في حادث سقوط طائرة عسكرية أثناء مهمة تدريبية

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الإمارات، اليوم الخميس، عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصادق تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية أثناء مهمة تدريبية في "خميس مشيط"، والذي أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها صباح الخميس، أن «دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية، ولشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم».

وأمس، سقطت طائرة حربية سعودية أثناء مهمة تدريبية مما أدى إلى مقتل طاقمها.

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، في ضحايا حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأكدت وزارة الخارجية تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان وحسن العزاء.

سقوط طائرة عسكرية ومصرع طاقمها

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أمس الأربعاء، عن مصرع طاقم إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية السعودية أثناء مهمة تدريبية في "خميس مشيط".

وقال المتحدث العسكري - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - "إنه عند الساعة (14:28) من مساء الأربعاء، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط؛ ما أدى إلى مصرع طاقم الطائرة".

وأضاف أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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