بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.. والخارجية الفلسطينية تُدين

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير تطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف، المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس، على رأس مجموعة من المستوطنين، في ذكرى "خراب الأقصى"، وفق التقويم العبري.

وساد التوتر في ساحات المسجد الأقصى، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع اقتحامات مئات المستوطنين، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، حيث يصوم اليهود فيه ويؤدون "صلوات" عند حائط البراق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 390 مستوطنًا، اقتحموا المسجد ونظموا جولات استفزازية في باحاته وفي أزقة القدس القديمة، كما أدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وأحيط اقتحام بن غفير بحماية أمنية مشددة من جيش وشرطة الاحتلال، وهو ثالث اقتحام للوزير اليميني المتطرف منذ توليه منصبه الوزاري في حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال بن غفير تعليقا على اقتحام للمسجد الأقصى "هذا المكان هو الأهم لشعب إسرائيل وإليه يجب أن نعود ونظهر سيادتنا عليه".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي شارك ليلة أمس مع مستوطنين في مسيرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، رفعوا فيها الأعلام الإسرائيلية، وساروا حول أبواب المسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

غطاء إسرائيلي رسمي للاقتحامات المتواصلة

وفي رام الله، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي الفاشي بن غفير صباح هذا اليوم للمسجد الأقصى المبارك وباحاته بمشاركة غلاة المتطرفين من اتباعه، وتعتبره غطاءً إسرائيلياً رسمياً للاقتحامات المتواصلة ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين".

وحملت الوزارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الاستفزازي" وطالبت بتدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة إنها تنظر "بخطورة بالغة لهذا الاقتحام باعتباره تصعيداً خطيراً بالأوضاع" وطالبت الإدارة الأمريكية بـ"ترجمة مواقفها إلى أفعال تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية".

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