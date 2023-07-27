كيم جونج أون يصطحب وزير دفاع روسيا في جولة بمعرض للأسلحة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمس الأربعاء، وزير دفاع روسيا سيرجي شويجو في بيونج يانج واصطحبه في جولة بمعرض للأسلحة، وتأتي الزيارة في وقت تتطلع فيه بيونغ يانغ إلى تعزيز علاقاتها مع بكين وموسكو في ظل ما تجمع العواصم الثلاثة من خلافات مع واشنطن، وفقا لرويترز.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن شويجو سلم كيم جونج أون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقدم كيم بدوره بالشكر لبوتين الذي أرسل وفدا عسكريا لبلاده برئاسة شويجو، لافتا إلى أن اللقاء يعمق العلاقات "الاستراتيجية والتقليدية" بين كوريا الشمالية وروسيا وفقاً لما يتطلبه القرن الجديد.

ووصل الخليج 365 الروسي ووفد صيني إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية الذي تحتفل به كوريا الشمالية باعتباره "يوم النصر".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي كان شدد الأربعاء على أن كوريا الشمالية "شريك مهم" لبلاده، وذلك خلال لقائه نظيره كانج سون نام بعد ساعات من وصوله إلى بيونج يانج حيث استقبل بحفاوة.

وقال إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون"، وفق بيان أصدرته الوزارة في موسكو.

كما أكد عزمه على "تعزيز التعاون" في مجال الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية التي وصفها بأنها "دولة صديقة".

إلى ذلك سيحضر سيرجي شويجو الخميس الاحتفالات بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية بهدنة في 27 يوليو 1953، وهي أول زيارة رسمية لمسؤول أجنبي يعلن عنها منذ بدء وباء كوفيد-19.

جولة في معرض دفاعي

ذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم اصطحب سيرجي شويجو في جولة في معرض دفاعي أقيم للاحتفال بالذكرى السنوية للحرب.

واشتمل المعرض على أسلحة ومعدات عسكرية تم تطويرها حديثا، ومن بين الأسلحة المعروضة بعض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية المنصوبة على وحدات نقل وإطلاق متعددة المحاور.

وأظهرت صورة أخرى ما قال محللون إنه يبدو أنه طائرة مسيرة جديدة، ويقول البيت الأبيض إن كوريا الشمالية تدعم الكرملين في الحرب مع أوكرانيا وأنها أمدته بأسلحة من بينها صواريخ يمكن حملها على الأكتاف وغيرها من الصواريخ.

وتنفي كوريا الشمالية إبرام أي صفقات أسلحة مع روسيا.

ويعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي شويجو أوّل ضيف أجنبي يزور كيم منذ بداية جائحة كوفيد، وسينضم إلى مجموعة صينية في زيارة عامة هي الأولى من نوعها للبلاد منذ بداية جائحة كورونا، على رأس تلك المجموعة الصينية عضو الحزب الشيوعي الصيني لي هونغ زونغ.

يشار إلى أن روسيا، الحليفة التاريخية لبيونج يانج هي إحدى الدول القليلة جداً التي تقيم علاقات ودية مع الشمال.

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