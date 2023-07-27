انت الان تتابع خبر البولاني: شمول أكثر من 15 ألف حالة بقانون الرعاية في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للبولاني في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "زار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية جواد البولاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، وركز اللقاء على اليات معالجة مستوى الفقر بمحافظة الديوانية، لاسيما وان الاسدي سبق وزار المحافظة واطلع على الواقع المعاشي فيها".



وأضاف: "قد أثمر اللقاء عن تخصيص قرار الوزير بشمول 15.900 حالة في المحافظة بقانون الرعاية الاجتماعية".

