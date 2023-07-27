انت الان تتابع خبر من كربلاء.. وزير الصحة يؤكد جاهزية خطة زيارة العاشر من محرم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي من محافظة كربلاء حظره مراسل الخليج 365: "لدينا خطة للتعامل مع جميع الاحداث ان حصلت"، مبينا انه "تم نشر جميع المفارز الطبية والاسعافات والمراكز الصحية والمستشفيات". وأضاف: "هناك مخاوف من ضربت الشمس الاعياء بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، موضحا انه "تم توفير جميع العلاجات وهناك مفارز مدربة لمعالجة هذه الحالات".

وأشار الحسناوي الى انه "تم نشر مفارز التوعية في جميع المحافظة وكذلك الصحة العامة لمتابعة مصادر الغذاء والمياه، وخلال اليومين استقبلنا أكثر من ١٢ الف مراجع لمراكزنا الصحية، لدينا خبرة كبيرة في طب الحشود لكون وجود زيارات مليونية في البلاد".

