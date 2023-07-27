شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعقد مُباحثات مُوسعة مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مباحثات مُوسعة مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية، وذلك فى مُستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى العاصمة الصربية بلجراد.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الصربية على كافة الأصعدة والمستويات، والذي يُعد استكمالاً لمسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكداً اعتزاز مصر البالغ بتلك العلاقات الراسخة مع صربيا، والحافلة بالعديد من المحطات المُضيئة، وفي مقدمتها دور البلدين في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

كما بحث خلال اللقاء سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المصرية – الصربية على كافة الأصعدة والمستويات.

وأشاد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، بالمستوى المُتميز الذي وصلت إليه العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية الصربية، وما تشهده من تطور ملحوظ، مؤكداً على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق والتعاون البرلماني إزاء القضايا والشواغل ذات الأولوية المُشتركة في الأطر البرلمانية مُتعددة الأطراف، وفي هذا الإطار، أعلن حنفي جبالي تدشين جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الصربية لتكون رافداً مُهماً لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن اعتزازه بتلك الزيارة والتي تُعبر عن خصوصية العلاقات المصرية الصربية وتاريخها مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني في ظل ما تشهده العلاقات البرلمانية بين الجمعية الوطنية الصربية ومجلس النواب المصري من تطور لافت يُمثل انعكاساً للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وعقب اللقاء، عقد رئيس مجلس النواب ، وفلاديمير أورليتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية مؤتمراً صحفياً أكدا فيه الرغبة القوية والإرادة الجادة والصادقة لمصر وصربيا في تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بينهما إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني في ظل تاريخية ورسوخ العلاقات المصرية الصربية.