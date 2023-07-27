التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يجوب المحافظات بمشروعات وتكريم المتميزين

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع محافظة مرسى مطروح اليوم احتفالية كبرى شهدت تسليم 20 مشروعا تنمويا و4 أكشاك على الفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح وممثلى التحالف الوطنى ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الاورمان والجهاز التنفيذى بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.

كما نفذت الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف زيارة ميدانية لأهالى قرية زاوية الكرادسة بمحافظة الفيوم لتقديم خدمات الدعم الفنى لصغار المزارعين وتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال مجموعة من التدخلات التنموية فى اطار مبادرة ازرع للتحالف الوطني.

وفى محافظة الأقصر قام مجلس الشباب الوطنى عضو التحالف الوطنى بتكريم أكثر من 200 طفل من حفظة القرآن الكريم ومحفظيهم فى احتفالية كبرى حضرها عمد ومشايخ وتنفيذيين ووكلاء الوزارات وأعضاء البرلمان ورؤساء وقيادات منظمات المجتمع المدنى والاتحاد الإقليمى للجمعيات وقيادات النقابات العمالية والمهنية ومشايخ الأزهر الشريف وشيوخ العائلات ولفيف من الإعلاميين.

كما نظمت مؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية عضو التحالف الوطنى، احتفالية لتكريم عدد من الطالبات المتميزات من ذوى الهمم ومتحدى الظروف الاجتماعية، بحضور النائب محمد الجارحى الرئيس التنفيذى والأمين العام للمؤسسة وعدد من أهالى المكرمات وبعض أعضاء مجلس الأمناء والعاملين بالمؤسسة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إنطلق فى شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.