بوتين: "نعمل على إنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس"

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه يجري حاليًّا إنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس، معولًا على بدء بناء أولى القدرات الإنتاجية هذا العام، مؤكدًا أنه في المستقبل سيتم تصدير البضائع والمنتجات إلى الدول الإفريقية كافة.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- خلال الجلسة العامة للقمة الإفريقية -الروسية، في نسختها الثانية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي- "أن تعميق التعاون الصناعي بين روسيا وإفريقيا يكتسب أهمية كبيرة، إذْ إن منتجاتنا بما في ذلك السيارات أو معدات البناء تحظى بطلب عالٍ في القارة الإفريقية".

أشار بوتين إلى أن هناك شركات روسية تقوم بتطوير حقول الغاز في مصر والجزائر والكاميرون ونيجيريا وجمهورية الكونغو والكثير من الدول الإفريقية.

أضاف الرئيس الروسي أن مراكز الخدمات والصيانة الفنية للمعدات الروسية تعمل في إفريقيا، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًّا دراسة أدوات جديدة لإقراض مشتريات الدول الإفريقية لمنتجاتنا الصناعية، منوهًا بأن الوكالة الروسية لتأمين الاستثمارات تضمن التغطية التأمينية للقروض، كما يتم تشكيل صندوق استثماري لتمويل هذه المشاريع.

أكد بوتين أن هناك تعاونًا في مجال الاتصالات المعلوماتية وفي مجال الأمن الإعلامي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، إذْ إن لدينا خبرة كبيرة في تقديم خدمات إلكترونية حكومية للمواطنين والكيانات، كما نستطيع أن نقدم إلى دول إفريقيا المعنية مساعدات في تشغيل أنظمة مماثلة.

أشار بوتين إلى أنه لتوسيع كل مجموعة الصلات الاقتصادية والتجارية من الأهمية أن ننتقل بالتعاملات المالية الخاصة بالصفقات التجارية إلى عملات وطنية بما في ذلك الروبل، قائلًا: "نحن مستعدون لربط وتوصيل المؤسسات البنكية بنظام نقل الأنباء المالية الذي يسمح بالقيام بالمدفوعات عبر الحدود بغض النظر عن العقوبات الغربية".

بناء السكة الحديد في إفريقيا يعد مشروعًا واعدًا:

قال الرئيس الروسي بوتين "إن روسيا تسعى جاهدة لإعادة توجيه التدفقات النقلية اللوجستية إلى بلدان الجنوب العالمي، فممر النقل الدولي الشمال الجنوب الذي نطوره يهدف إلى ضمان خروج البضائع الروسية إلى الخليج العربي والمحيط الهندي ومن هناك إلى القارة الإفريقية".

أضاف أن ضمان ربط ممر "شمال جنوب" بإفريقيا، وتشغيل خطوط الملاحة للسفن، وفتح المركز اللوجستي في أحد الموانئ على الشط الإفريقي الشرقي أمر جيد، كما أن الشمول الأوسع للقارة الإفريقية بخطوط الطيران المباشرة للرحلات مع روسيا أمر جيد أيضًا، لافتًا إلى أن مشاركة روسيا في بناء السكة الحديد في إفريقيا يعد مشروعًا واعدًا.

نوه بأن روسيا مهتمة بتعزيز الاتصالات متعددة النواحي مع جميع الأطراف والهيئات والمؤسسات الإفريقية الإقليمية والاقتصادية والتكاملية، "لذلك نحن نعمل على إقامة جسور التعاون بين الاتحاد الأوراسي الاقتصادي الذي تشارك فيه روسيا ومنطقة التجارة الحرة في القارة الإفريقية ضمن إطار الاتحاد الإفريقي، ونحن مستعدون أيضًا لمشاركة الأصدقاء الأفارقة بخبراتنا التكاملية على غرار دولة الاتحاد مع بيلاروسيا".

السيسي يشارك في فعاليات القمة:

تعقد القمة الروسية الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي اليوم الخميس 27 يوليو الجاري بمدينة سانت بطرسبورج الروسية، إذْ عقدت القمة الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار “من أجل السلام والأمن والتنمية”.

يشارك فى فعاليات القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذْ وصل الرئيس السيسي أمس إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

صرَّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، إذْ عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

كما شهدت الزيارة أيضًا لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إذْ تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: