أمين عام الأمم المتحدة يُعين مصرياً في لجنة الخبراء المعنية باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المصري جاسر الشاهد، عضواً في لجنة الخبراء المعنية باليمن.



وتقدم اللجنة الدعم للجنة العقوبات التي تضم أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ مهامها، وتم إنشاء لجنة العقوبات بناءً على القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2140 في عام 2014.

وقد عملت اللجنة بجدية لمعالجة التحديات متعددة الجوانب التي نشأت نتيجة النزاع في اليمن، وتتركز مهمتها في رصد تنفيذ إجراءات العقوبات.

وقد عمل الشاهد سابقا في كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في مجالات إدارة الأزمات وشؤون نزع السلاح، وحاصل على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة ووريك في إنجلترا.

اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي

وفي سياق آخر، شهدت اليمن ثاني حادث من نوعه يستهدف قتل موظفي الوكالات الإنسانية في المحافظة الأكثر سكاناً، إذ اغتال مسلح مجهول موظفاً أممياً يحمل الجنسية الأردنية في مدينة التربة الواقعة إلى الجنوب من مدينة تعز.

وألأقت السلطات اليمنية القبض على منفذ عملية الاغتيال، وقال مسؤول أمني في تعز إن "مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز، مؤيد حميدي، هو من أبناء محافظة لحج بمنطقة الصبيحة"، مشيرا إلى أنه "يتواجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فر من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة".

وذكرت المصادر المحلية أن مسلحاً يستقل دراجة نارية قام بإطلاق النار مباشرة على مسؤول برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز، مؤيد حميدي، أثناء تناوله الغداء في مطعم بمدينة التربة الواقعة جنوب تعز، قبل أن يلوذ المسلح بالفرار.

وتعد الدراجات النارية وسيلة لتنفيذ كثير من الاغتيالات التي شهدها اليمن خلال سنوات الصراع، وهو أسلوب درجت عليه التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة.

وفي حين لم تصدر الأمم المتحدة أي تعليق حتى لحظة كتابة الخبر، يتوقع عاملون في مجال الإغاثة أن تنعكس الحادثة سلباً على العمل الإنساني في المحافظة ذات الكثافة السكانية

يُذكر أن مؤيد حميدي قد بلغ وجهته تعز قبل أيام من اغتياله، حيث جاء لكي يُمارس مَهامه بالمدينة.

بحلول شهر أبريل من عام 2018 مـ تم اغتيال مسؤول أممي أيضاً وكان يعمل بـالصليب الأحمر، فعِند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز قُتل مسؤول الأممي على يد مُسلحين مجهولي الهوية.

وتخضع مدينة تعز، مركز المحافظة، لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر الحوثيون على مناطق محيطة بها ويفرضون حصارا عليها.

ويعود السبب الحقيقي وراء اغتيال مؤيد حميدي الأردني في وضح النهار باليمن، إلى الانفلات الأمني الذي يشهده الشارع اليمني في الكثير من مناطق ومدن الدولة، في تحدي صارخ للحكومة اليمنية في مدى قدرتها على احكام السيطرة على البلاد وإنهاء الصراع والإرهاب الدائر بشكل يومي والذي يواجه المدنيين هناك.

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