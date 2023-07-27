سخرية مدفيديف حيال مشروع قانون إنتاج القنب في أوكرانيا بمم مضحك

ياسر رشاد - القاهرة - عبّر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن سخريته حيال مشروع قانون إنتاج القنب في أوكرانيا، وذلك في تعليق غير متوقع على وسائل التواصل الاجتماعي. سخر مدفيديف من أوكرانيا بالتنازل عن شروط الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وأشار إلى أنه في مقابل قبولها في الناتو، عُرض عليها التحول من استخدام الكوكايين إلى الماريغوانا.

مدفيدف ينشر على تويتر مم مضحك

ونشرمدفيديف ميم مضحك على تويتر يحمل عبارة "التعديلات الأخيرة على قانون إنتاج القنب الطبي في أوكرانيا". يُظهر الميم لقطة من فيلم "جزيرة الملعونين"، حيث يظهر البطل الأول وهو يخاطب البطل الثاني قائلاً: "حسناً، سنقبل انضمام أوكرانيا إلى الناتو، لكن بشرط واحد". عندما سأل البطل الثاني عن هذا الشرط، قال البطل الأول بإيحاء طريف: "يجب عليكم أن تتحولوا من استخدام الكوكايين إلى الحشيش".

زيلينسكي يصرح المريغوانا تحت بند العقاقير

وفي الفترة الأخيرة، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن رغبته في فرض الطابع الشرعي على العقاقير المستندة إلى الماريغوانا في البلاد، وأكد على ضرورة إنتاج هذه الأدوية داخل أوكرانيا.

وفي خطوة أخيرة نحو تقنين الماريغوانا، وافق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون تقنين الأدوية المستندة إلى الماريخوانا في البلاد، ومن المتوقع أن يتم التصويت على القانون في القراءة الثانية في وقت لاحق.

وتعتبر هذه الخطوة غير مألوفة وتثير تساؤلات حول موقف أوكرانيا من انضمامها للناتو.

وفي وقت سابق تبددت آمال أوكرانيا في الحصول على العضوية الكاملة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن الجهود المبذولة للانضمام إلى الحلف لاتزال مستمرة من الحكومة الأوكرانية. حيث وافقت الدول الأعضاء في الناتو على التخلي عن شرط الخطة الزمنية للعضوية، وهو ما اعتبره مراقبون الخطوة الأهم في مسيرة أوكرانيا نحو الانضمام للحلف.

وافق الحلفاء على حزمة من الإجراءات التي تدعم اقتراب أوكرانيا من الناتو، بما في ذلك توفير برنامج مساعدة جديد متعدد السنوات للجيش الأوكراني للمساعدة في تحوله من النظام السوفيتي إلى المعايير الناتوية.

كما تشمل الحزمة إعادة بناء قطاع الأمن والدفاع في البلاد، وتلبية الاحتياجات الحرجة مثل الوقود ومعدات إزالة الألغام والإمدادات الطبية.

وأعرب الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، عن اعتقاده أن هذه الحزمة القوية تمثل خطوة واضحة نحو انضمام أوكرانيا إلى الحلف. وأكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أن هذا القرار الذي طال انتظاره يجعل الطريق إلى الانضمام أكثر وضوحًا.