صور.. صلاة جنازة شقيق رئيس الإمارت الشيخ سعيد بن زايد

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من الحزن خُيمت على الوطن العربي إثر رحيل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي وشقيق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الذي وفته المنيه في ساعة متأخرة من مساء امس الأربعاء.

ونشرت وكالة الإنباء الإماراتية "وام" صور من صلاة الجنازة على روح الشيخ سعيد بن زايد، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، والتي أداها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، و شيوخ عائلة آل نهيان.

ودعا المصلون المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعفوه ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدمه خلال حياة حافلة بالعطاء والعمل كرسها لخدمة شعبه ووطنه .. سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب" وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

فيما تم تشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شيوخ آل نهيان، جثمان الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

يذكر أن الإمارات أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الخميس.

مواعيد عزاء الشيخ سعيد بن زايد

يبدأ تقبل التعازي اليوم فى قصر المشرف بمدينة أبوظبى فى الإمارات من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 عصرا.

يومي الجمعة والسبت على فترتين، الصباحية: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهرا، أما الفترة المسائية: من الساعة 4:30 عصرا إلى الساعة 6:30 عصرا.

الجدير بالذكر أنه يوم السبت الماضي أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، أن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية.

لتعلن اليوم وكالة أنباء الإمارات "وام" خبر وفاة الشيخ سعيد من زايد في بيان أصدره ديوان الرئاسة الإماراتية جاء فيه:" بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".