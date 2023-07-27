7 شروط للتقديم على وظائف جامعة الحدود الشمالية الأكاديمية

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت جامعة الحدود الشمالية السعودية وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، بنظام التعاقد عن طريق المسابقة الوظيفية من السعوديين، ولا يشترط الخبرة السابقة بالمجال.

وأوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن الوظائف المتاحة تحت مسمى مدرس لغة إنجليزية "معلم ممارس"، وفق شروط وضوابط محددة.

وظائف جامعة الحدود الشمالية..ضوابط التقديم

وأعلنت جامعة الحدود الشمالية عبر موقعها الإلكتروني أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين منها:

أن يكون المتقدم/ ـة سعودي الجنسية أن لا يقل التقدير العام عن جيد جدا (اذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها تقدير). أن يكون حاصلا على درجة (6.5) في الأيلتس الأكاديمي (IELTS Academic). على أن لا تقل درجة كل مهارة عن (6) أو ما يعادله في اختبار التوفل عبر الانترنت (TOEFL iBT). أن لا يكون المتقدم مرتبط بوظيفة حكومية أثناء التقديم. اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية في حال الترشح.

المؤهلات والتخصصات المطلوبة لشغل وظائف جامعة الحدود الشمالية

وأكدت أن المتقدمين لابد وأن يكونوا حاملين لدرجة الماجستير في التخصصات التالي:

تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL)

تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL)

تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL)

اللغويات التطبيقية (Applied Linguistics)

وشددت الجامعة على أنها ستقوم باستبعاد أي طلب غير مكتمل، موضحة أن العمل سيكون في المناطق التالية: