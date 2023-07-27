النيجر تشتعل.. أعمال شغب وحرق واسعة في العاصمة نيامي

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت في العاصمة النيجرية "نيامي"، أعمال شغب عنيفة وحرق واسعة على خلفية المُحاولة الانقلابية الجارية منذ نهار الأربعاء واحتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وأظهرت فيديوهات تم تداولها بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد لسيارات تحترق في أحد شوارع العاصمة بسبب أعمال الشغب التي قام بها متظاهرون غاضبون من الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد.

كما أظهر مقطع فيديو آخر أعمدة الدخان قيل أنها تتصاعد من مقر الحزب الحاكم في عاصمة البلاد.

الاحتجاجات الغاضبة:

تأتي هذه الاحتجاجات الغاضبة من قبل مناصري الرئيس بازوم، بالتزامن مع إعلان جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس محمد بازوم، يوم الأربعاء،،وذلك تفاديا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة. وفق ما ذكر بيان وقعه رئيس أركان الجيش الخميس.

ولا يزال الوضع مبهماً في نيامي حيث أعلن الانقلابيون بقيادة الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، تعليق عمل المؤسسات وإغلاق حدود البلاد.

ويرفض الرئيس محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي، ووزير خارجيته حسومي مسعودو الخميس، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر في إدارة رئاسة النيجر أن الحرس الرئاسي يحاصر قصر الرئيس محمد بازوم، في العاصمة نيامي ويحتجزه.

وأكدت الرئاسة أن الجيش لا يدعم تحركات عناصر الحرس الرئاسي المناهضة للرئيس بازوم وجاهز لمهاجمتهم.

ووفقًا للأنباء حاصر جنود الحرس الرئاسي مكتب بازوم ومقر إقامته، ولا يزال الوضع هادئا في منطقة القصر الرئاسي، ولم يسمع إطلاق للنار.