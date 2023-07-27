شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستعرض مع رئيسة وزراء صربيا فرص الاستثمار الواعدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى العاصمة الصربية بلجراد، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر بالعلاقات الراسخة التي تجمعها بجمهورية صربيا، مُشيداً بما تشهده العلاقات المصرية – الصربية من تطور لافت وزخم ايجابي مدعوم بإرادة جادة وصادقة لدفع تلك العلاقات إلى مستويات تتناسب مع تاريخها.

كما دعا جبالي إلى دورية وانتظام عقد آليات التعاون الثنائي بين البلدين بشكل مُنتظم، وذلك للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى في إطار من العمل المُشترك.

و استعرض رئيس مجلس النواب الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما أعرب أيضاً عن تقدير مصر التام لمستوى التنسيق المصري – الصربي المُشترك في المنظمات الدولية وهو ما يتناسب مع العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الصديقين.

من جانبها، أبدت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا تقديرها التام لتلك الزيارة والتي تعكس بوضوح المستوى المتميز الحالي للعلاقات المصرية – الصربية والذي يُعد امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين، مشددة على الإرادة الجادة من جانب صربيا لتعزيز العلاقات مع مصر على كافة الأصعدة والمستويات.