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خبير علاقات دولية: مصر لعبت الدور الأول فى تحقيق التعاون الأفريقى الروسى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أن العلاقة المصرية الروسية متميزة منذ عهد الاتحاد السوفيتي، لافتا إلى أن تلك العلاقات تطورت فى كافة المجالات منذ الخمسينات والستينيات من القرن الماضى.

 

وأضاف خبير العلاقات الدولية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن القارة الأفريقية تعانى من مشكلات كثيرة وحروب بين الدول الإفريقية وحروب بين أبناء الدولة الواحدة.

 

وأوضح الدكتور أيمن سمير، أن مصر لعبت الدور الأول في تحقيق التعاون الأفريقي الروسي، كما لعبت الدور الأكبر مع روسيا في تأسيس آلية التعاون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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