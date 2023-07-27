شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: مصر لعبت الدور الأول فى تحقيق التعاون الأفريقى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أن العلاقة المصرية الروسية متميزة منذ عهد الاتحاد السوفيتي، لافتا إلى أن تلك العلاقات تطورت فى كافة المجالات منذ الخمسينات والستينيات من القرن الماضى.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن القارة الأفريقية تعانى من مشكلات كثيرة وحروب بين الدول الإفريقية وحروب بين أبناء الدولة الواحدة.

وأوضح الدكتور أيمن سمير، أن مصر لعبت الدور الأول في تحقيق التعاون الأفريقي الروسي، كما لعبت الدور الأكبر مع روسيا في تأسيس آلية التعاون.