روسيا: دول غربية كانت مُستعمرة لقرون أصبحت مُستعمرات للناتو

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت الدول الغربية التي كانت مُستعمرة هي نفسها مُستعمرات لهياكل مثل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم "، مساء اليوم الخميس، قالت زاخاروفا في لقاء مع صحفيين أفارقة: "البلدان التي كانت إمبراطوريات لقرون عديدة وتملي إرادتها على قارات أخرى، فوضوا الآن طواعية استقلالهم وسيادتهم لهياكل مثل "الناتو"".

ووصفت هذا الوضع بأنه عملية تاريخية مذهلة.

وأعلنت زاخاروفا، أن الدول الغربية هددت دول القارة الإفريقية بوقف المساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ردا على تعاونها مع روسيا.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يجب على روسيا تعزيز حضورها الإعلامي في دول القارة الإفريقية.

وشدد لافروف، على ضرورة تغلب روسيا على الصور النمطية المبتذلة التي يمليها الغرب في إفريقيا.

الوجود الإعلامي الروسي في إفريقيا:

وأضاف الوزير الروسي، في كلمته أمام المشاركين في الملتقى الإعلامي الثاني لرؤساء وكالات الأنباء الروسية والإفريقية: "والآن تبرز مهمة تعزيز الوجود الإعلامي الروسي في إفريقيا والوجود الإفريقي في روسيا، بما في ذلك بهدف التغلب أخيرا على الصور النمطية السلبية التي يفرضها الغرب الجماعي".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس فلاديمير بوتين كذلك إلى إنشاء مجال إعلامي مشترك بين روسيا وإفريقيا، يتم من خلاله بث معلومات موضوعية وغير متحيزة حول الأحداث التي تجري في العالم للجمهور.

يُشار إلى أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" تجري خلال يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.