روسيا تتعهد بالمساعدة في منع اندلاع نزاعات بالقارة الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - تعهدت "موسكو" بالمساعدة في منع نشوب نزاعات بالقارة الإفريقية، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين، مُؤكدًا استعداده للعمل يدًا بيد مع الأصدقاء الأفارقة من أجل المستقبل.

وقال بوتين: "سيواصل بلدنا تقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمات الحالية ومنع ظهور بؤر توتر جديدة في القارة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الأوبئة والمجاعات، وحل قضايا الأمن الغذائي والبيئي وأمن المعلومات".

واقتبس الرئيس الروسي مثلا إفريقيا يقول: "إذا أردت أن تمضي بسرعة، فاذهب وحدك، وإذا أردت أن تذهب بعيدا، فلنذهب معا".

الأصدقاء الأفارقة:

وأضاف: "نحن مستعدون حقا للعمل معا، يدا بيد مع الأصدقاء الأفارقة من أجل المستقبل، لبناء علاقة وشراكة استراتيجيتين".

وتستضيف مدينة بطرسبورغ القمة الروسية ـــ الإفريقية الثانية، التي تعقد يومي 27 و28 يوليو، كما يعقد بالتوازي معها، منتدى اقتصادي وإنساني، يحمل شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو والدول الأفريقية متفقة على إقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.

وصرح بوتين خلال حفل استقبال على شرف ضيوف قمة "روسيا-إفريقيا": "تقف الآن روسيا والدول الإفريقية معا من أجل تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها".

وتابع: "نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، حيث تستند العلاقات الروسية الإفريقية على روابط صداقة قوية ومساعدة متبادلة".

وتستضيف مدينة بطرسبورغ القمة الروسية ـــ الإفريقية الثانية، التي تعقد يومي 27 و28 يوليو، كما يعقد بالتوازي معها، منتدى اقتصادي وإنساني، يحمل شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".