موسكو تُشيد بدعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، بدعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتضامن بيونج يانج مع موسكو بشأن العديد من القضايا الدولية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال بوتين إن "الدعم الثابت للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من قبل كوريا الشمالية، والتضامن مع روسيا حول القضايا الدولية الرئيسية يؤكدان على اهتمامنا المشترك وعزمنا على التصدي لسياسة الغرب الذي يعرقل إحلال نظام عالمي ذي تعددية الأقطاب الحقيقية، مبني على أولوية القانون الدولي والأمن غير القابل للتجزئة واحترام سيادة الدول ومصالحها الوطنية".

عيد الانتصار في حرب التحرير الوطنية:

جاء ذلك في برقية التهنئة التي وجهها بوتين إلى بيونغ يانغ بمناسبة "عيد الانتصار في حرب التحرير الوطنية" الذي تحتفل به كوريا الشمالية في ذكرى انتهاء الحرب الكورية عام 1953.

يُذكر أن الحرب الكورية بين الشيوعيين الذين أعلنوا قيام الجمهورية الكورية الديمقراطية الشعبية في الشمال والمدعومين من قبل الاتحاد السوفيتي والصين، وبين الجمهورية الكورية المدعومة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في جنوب شبه الجزيرة الكورية، استمرت منذ عام 1950، وانتهت بإعلان الهدنة وإقامة المنطقة العازلة بين الدولتين في 27 يوليو عام 1953، دون توقيع اتفاق سلام.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن صفقة الحبوب استخدمت بلا خجل لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية، منبها إلى أن روسيا مستعدة لتعويض الحبوب الأوكرانية مجانا أو على أساس تجاري.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقال بعنوان "روسيا وإفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم ومستقبل ناجح"، نشر على الموقع الرسمي للكرملين عشية منتدى روسيا - إفريقيا، إنه لم يتم الوفاء بأي من شروط صفقة الحبوب المتعلقة برفع العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.