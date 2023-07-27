الإمارات تُدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى وتدعو لوقف التصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت دولة "الإمارات" عن إدانتها بشدة، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير"، الذي عُرف بمواقف وتصريحات عُنصرية سابقة، وعدد من المُستوطنين، المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

الجهود الإقليمية والدولية:

كما شددت الخارجية الإماراتية على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحية أخرى، دانت الإمارات بشدة قيام متطرفين بإحراق نسخة من القرآن في الدنمارك، حيث طالبت حكومة كوبنهاغن بتحمل المسؤولية ووضع حد لهذه الأفعال المسيئة.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على أهمية مراقبة خطاب الكراهية الذي تؤثر سلبا على تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة.

وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب.