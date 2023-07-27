رئيس إسرائيل يُعزي نظيره الإماراتي في وفاة الشيخ سعيد بن زايد

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الرئيس الإسرائيلي، "إسحاق هرتسوج"، خالص تعازيه لرئيس الإمارات محمد بن زايد، في وفاة شقيقه الشيخ سعيد بن زايد، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وتحدث إسحاق هرتسوج هاتفيًا مع محمد بن زايد، مُعربًا عن أعمق تعازيه بوفاة شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان الذي أعلن عن وفاته في وقت سابق اليوم.

محادثة جيدة ودافئة:

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الطرفين أجريا محادثة جيدة ودافئة.

وشكر رئيس الإمارات الرئيس هرتسوج على كلماته الطيبة وصرح بأنه سينقل تعازيه لأسرة أخيه.

وفي نهاية المكالمة، أشار الرئيس الإسرائيلي إلى أنه يتطلع إلى زيارة الإمارات العربية المتحدة خلال قمة المناخ في وقت لاحق من هذا العام.

وأدى رئيس الإمارات وشيوخ عائلة آل نهيان اليوم الخميس صلاة الجنازة على جثمان الراحل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، ثم شيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعربت عن قلقها من أن تقييد حجة المعقولية، لن يكون آخر بند في التعديلات القضائية.

وصرح هرتسوج أنه "حتى الآن هناك جهود لإيجاد حل، وآمل أن تكون الطبقة السياسية، منفتحة على ذلك"، مشيرا إلى أن "كبار مسؤولي إدارة بايدن، أعربوا عن قلقهم من أن تقييد حجة المعقولية، لن يكون آخر بند في التعديلات القضائية، تشرعها الحكومة الإسرائيلية"، التي قد تتخذ خطوات إضافية، فور تشريع قانون يُقلّص حجة المعقولية، المزمع بداية الأسبوع المقبل.