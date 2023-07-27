وزير الخارجية الروسي يدعو لعودة النظام الدستوري في النيجر

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، إلى عودة النظام الدستوري في النيجر بعد إعلان العسكريين عن عزل الرئيس محمد بازوم، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال لافروف في حديث للقناة الروسية الأولى، اليوم الخميس: "نؤكد على موقفنا أنه من الضروري استعادة النظام الدستوري في النيجر".

وأشار لافروف إلى أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطانيين والأمين العام للأمم المتحدة دانوا الانقلاب، وقالوا جميعا إنه لا يجوز تغيير السلطة بطريقة غير ديمقراطية".

الانقلاب في أوكرانيا:

وتابع: "وفي هذا الصدد نتذكر فبراير عام 2014، والانقلاب في أوكرانيا، عندما كان الغرب، الذي قدم الضمانات بموجب الاتفاقيات التي انتهكتها المعارضة، يرد بشكل غامض على أسئلتنا لماذا لا يستطيع دعوة المعارضة إلى حفظ النظام، وقالوا لنا إن العملية الديمقراطية قد تكون غير قابلة للتنبؤ".

وأضاف لافروف: "بوسعكم الحكم بأنفسكم كيف يتعامل زملاؤنا الغربيون مع الانقلابات التي تحدث بعيدا من جهة، ومع الانقلابات التي ينظمونها بأنفسهم من جهة أخرى".

يُذكر أن العسكريين أعلنوا يوم الأربعاء 26 يوليو عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.

من ناحية أخرى، طمأن العسكريون الانقلابيون في النيجر المجتمع الدولي لجهة "احترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة"، وذلك غداة إعلان الحرس الرئاسي الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن عبر التلفزيون الوطني في نيامي، "نحن، قوات الدفاع والأمن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه".