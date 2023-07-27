شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء ونواب وسياسيون وإعلاميون وكتاب يشاركون في عزاء والد الإعلامى محمد الباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من المسئولين والوزراء والإعلاميين والكتاب الصحفيين والشخصيات العامة في عزاء والد الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، والمقام في مسجد عمر مكرم بوسط البلد، ومنهم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ود.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامييون عمرو الليثي وأحمد موسي، والدكتور محمود مسلم، والنواب علاء عابد وعماد الدين حسين والمستشار محمود فوزي، أمين عام الحوار الوطني، والدكتور جلال السعيد وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، واللواء سمير فرج، وخال البلشي نقيب الصحفيين، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والنائبة فريدة الشوباشي، والداعية الإسلامي مظهر شاهين، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية

كان الدكتور محمد الباز قد أعلن وفاة والده فجر الإثنين الماضي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “فيسبوك” قال فيه: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى"، وتم تشييع جنازة والد الإعلامي محمد الباز بعد صلاة ظهر الإثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه في قرية الزعاترة مركز الزرقا بدمياط.